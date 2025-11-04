BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag freundlich
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,114 EUR.
Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 0,114 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,116 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.768 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,640 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 27,297 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.
Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.
