Aktienkurs aktuell

BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagnachmittag freundlich

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 0,114 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 3,3 Prozent auf 0,114 EUR. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,116 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 27.768 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,640 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 27,297 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

