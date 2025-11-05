DAX23.821 -0,5%Est505.628 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,51 +0,3%Gold3.962 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip gibt am Mittwochmittag ab

05.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,8 Prozent auf 0,110 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,111 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 41.311 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 61,158 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 24,455 Prozent Luft nach unten.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

