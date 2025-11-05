BrainChip Aktie News: BrainChip gibt am Mittwochmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BrainChip befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,8 Prozent auf 0,110 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,111 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 41.311 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 61,158 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 24,455 Prozent Luft nach unten.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd
Analysen zu BrainChip Holdings Ltd
Keine Analysen gefunden.