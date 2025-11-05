BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,113 EUR ab.
Um 16:07 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,113 EUR ab. Bei 0,111 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,111 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 164.018 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 143,440 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 24,645 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.
