BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Vormittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,110 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:14 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 0,110 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,111 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,109 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 9.000 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 157,455 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,455 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

