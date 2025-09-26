DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag schwächer

29.09.25 16:11 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 0,115 EUR.

Das Papier von BrainChip befand sich um 15:46 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,2 Prozent auf 0,115 EUR ab. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,111 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,112 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 88.523 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,275 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,230 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 25,894 Prozent wieder erreichen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

