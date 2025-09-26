BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,2 Prozent auf 0,115 EUR.

Die BrainChip-Aktie wies um 12:01 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 0,115 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,111 EUR. Bei 0,112 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 76.944 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 139,407 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 25,894 Prozent wieder erreichen.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net