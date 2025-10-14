BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,125 EUR.

Die BrainChip-Aktie musste um 15:53 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 0,125 EUR. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,125 EUR. Bei 0,125 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 145.297 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 119,504 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 04.04.2025 auf bis zu 0,085 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,054 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net