BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag im Minus

BrainChip im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 0,126 EUR.

Die BrainChip-Aktie notierte um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 0,126 EUR. Bei 0,125 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Zuletzt wechselten 44.360 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,275 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 118,805 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 32,271 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net