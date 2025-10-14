DAX24.169 -0,9%Est505.524 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag leichter

14.10.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 0,126 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,01 EUR -8,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:13 Uhr rutschte die BrainChip-Aktie in der BMN-Sitzung um 2,7 Prozent auf 0,126 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,124 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,124 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 41.676 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 125,657 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 51,023 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

