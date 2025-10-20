DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Kurs der BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Rot

20.10.25 16:09 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,5 Prozent auf 0,117 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte um 15:44 Uhr im BMN-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 0,117 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,116 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,119 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 121.296 BrainChip-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 58,686 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,974 Prozent.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

