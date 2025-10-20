DAX24.060 +1,0%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
So bewegt sich BrainChip

BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Minus

20.10.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Minus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 0,117 EUR.

Aktien
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 08:54 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 0,117 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,117 EUR. Mit einem Wert von 0,117 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.603 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,500 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,412 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

