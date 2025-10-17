BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:59 Uhr um 3,7 Prozent auf 0,122 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,115 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,119 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 341.752 Stück.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 126,008 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 30,041 Prozent Luft nach unten.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von BrainChip.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net