Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

17.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 5,9 Prozent auf 0,119 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,02 EUR -13,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:01 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 5,9 Prozent auf 0,119 EUR ab. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,115 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,119 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 225.689 Aktien.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 131,340 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,391 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

