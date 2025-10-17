DAX23.752 -2,1%Est505.567 -1,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,30 -4,2%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.295 -2,3%Euro1,1712 +0,2%Öl60,71 -0,5%Gold4.343 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

17.10.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 8,8 Prozent auf 0,115 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,01 EUR -10,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:15 Uhr in der Tradegate-Sitzung 8,8 Prozent auf 0,115 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR ein. Bei 0,119 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 165.613 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 138,575 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,085 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2025). Mit einem Kursverlust von 26,151 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

