BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:50 Uhr 0,8 Prozent auf 0,116 EUR. Bei 0,116 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,115 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8.000 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,818 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,090 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,328 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net