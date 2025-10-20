DAX24.128 +1,3%Est505.651 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.235 +2,2%Euro1,1655 -0,1%Öl61,13 -0,3%Gold4.256 +0,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip zeigt sich am Mittag freundlich

20.10.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 0,116 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:50 Uhr 0,8 Prozent auf 0,116 EUR. Bei 0,116 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,115 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 8.000 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 0,275 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 57,818 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,090 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,328 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Am 03.03.2027 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

