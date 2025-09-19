DAX23.508 -0,6%ESt505.447 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.760 -2,5%Euro1,1766 +0,2%Öl66,80 +0,2%Gold3.721 +1,0%
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag freundlich

22.09.25 09:29 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 3,6 Prozent auf 0,116 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 0,116 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,120 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,113 EUR. Zuletzt wechselten via BMN 2.766 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 144,138 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 39,591 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

