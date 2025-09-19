DAX23.488 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Notierung im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag auf grünem Terrain

22.09.25 12:12 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,116 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 0,116 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,113 EUR. Zuletzt wurden via BMN 40.143 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,138 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 28,362 Prozent wieder erreichen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

