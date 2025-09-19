BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von BrainChip zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,116 EUR nach oben.

Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 0,116 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,120 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,113 EUR. Zuletzt wurden via BMN 40.143 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 144,138 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 28,362 Prozent wieder erreichen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net