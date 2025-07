Kursverlauf

BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Donnerstagmittag an

24.07.25 12:04 Uhr

Die Aktie von BrainChip zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 5,2 Prozent im Plus bei 0,128 EUR.

Wer­bung

Um 11:43 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 0,128 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,128 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,123 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.495 Stück gehandelt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 120,733 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,083 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,230 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet. Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com