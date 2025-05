BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BrainChip-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 0,130 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:59 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 0,130 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BrainChip-Aktie bei 0,130 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,120 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 833 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 111,701 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,639 Prozent.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 02.09.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net