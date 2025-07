BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

30.07.25 16:10 Uhr

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,118 EUR.

Wer­bung

Die Aktie notierte um 15:55 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,118 EUR zu. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,118 EUR zu. Mit einem Wert von 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 127.317 BrainChip-Aktien. Bei 0,283 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 140,204 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 29,517 Prozent sinken. BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 01.09.2026. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com