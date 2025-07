BrainChip Aktie News: BrainChip steigt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,115 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 1,5 Prozent auf 0,115 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,117 EUR. Bei 0,116 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Bisher wurden via BMN 96.316 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 146,261 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,083 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,739 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.09.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net