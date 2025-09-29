BrainChip Aktie News: BrainChip verbilligt sich am Dienstagmittag

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,3 Prozent auf 0,112 EUR ab.

Das Papier von BrainChip befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 4,3 Prozent auf 0,112 EUR ab. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,109 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,110 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.065 BrainChip-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,283 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 152,857 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,083 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 25,804 Prozent Luft nach unten.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BrainChip wird am 04.03.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net