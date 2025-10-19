DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.296 +0,1%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin92.126 -0,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl61,37 +0,6%Gold4.250 -1,8%
Brand legt internationalen Flughafen in Bangladesch lahm

19.10.25 08:21 Uhr

DHAKA (dpa-AFX) - Nach dem Ausbruch eines Feuers ist der Flugbetrieb auf dem internationalen Flughafen Hazrat Shahjalal in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka aktuell komplett eingestellt. Der Brand sei im Frachtbereich am Samstagnachmittag (Ortszeit) ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums. Die Ursache ist noch unklar.

Behördenangaben zufolge war die Feuerwehr mit dutzenden Fahrzeugen im Einsatz. Zudem halfen Einheiten von Bangladeschs Luftwaffe und Marine bei der Bekämpfung des Großbrandes. Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Berichte. In sozialen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie dichter, schwarzer Rauch über dem Flughafen aufsteigt.

Die zivile Luftfahrtbehörde des südasiatischen Landes hatte nach eigenen Angaben unmittelbar nach Entdeckung des Brandes bis auf weiteres alle Starts und Landungen untersagt. Die staatlich betriebene Fluggesellschaft Biman Bangladesh Airlines leitete einige ihrer Flüge, die eigentlich in Dhaka hätten landen sollen, auf Flughäfen in den Städten Sylhet und Chattogram um./ni/DP/zb