DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.893 ±0,0%Euro1,1536 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Apple 865985 Palantir A2QA4J Berkshire Hathaway A0YJQ2 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

Brauerei-Insolvenz - So soll Eichbaum gerettet werden

02.11.25 17:09 Uhr

MANNHEIM (dpa-AFX) - Nach der Insolvenz der Privatbrauerei Eichbaum in Mannheim zeigt sich der Rechtsanwalt und vorläufige Sachwalter Thomas Oberle zuversichtlich, das Traditionsunternehmen am Leben halten zu können. Oberle sagte, die Pläne des Unternehmens für eine Sanierung im eigenverwalteten Insolvenzverfahren seien plausibel und nachvollziehbar. Mit dem seit einiger Zeit angestoßene Sanierungsprozess sei man auf dem richtigen Weg gewesen. Dem Unternehmen habe dann aber die Liquidität - also die notwendigen finanziellen Mittel - gefehlt. Eichbaum sei vor allem durch Umsatzeinbrüche im Russland-Geschäft in Bedrängnis gekommen.

Wer­bung

Ziel des Unternehmens sei es, sich vom reinen Bierbrauer zum Getränkehersteller zu entwickeln, teilte Sanierungsgeschäftsführer Frank Reifel mit. Um dem Unternehmen die nötigen Gelder zu verschaffen, läuft laut Mitteilung eine Investorensuche. Erste vielversprechende Kontakte gebe es bereits.

Sachwalter Oberle sagte, man müsse nun die Produktion stabilisieren und sich intensiv um Kunden und Lieferanten kümmern, damit diese nicht wegbrächen. Eichbaum hatte vor wenigen Tagen beim Amtsgericht Mannheim die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen beantragt. Das Amtsgericht ordnete daraufhin die vorläufige Eigenverwaltung an. Nach Angaben eines Sprechers des Betriebsrats sind über 300 Beschäftigte von dem Schritt der Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG betroffen.

Eigenverwaltung bedeutet, dass das Unternehmen während des Verfahrens die Verfügungsgewalt behält und damit entscheidungs- und handlungsfähig bleibt. Dem Unternehmen ist aber ein Sachwalter zur Seite gestellt, der die Geschäftsführung überwacht. Weil der Bierkonsum in Deutschland seit Jahren zurückgeht, laufen die Geschäfte bei vielen Brauereien nicht gut.

Wer­bung

Erst kürzlich war bekanntgeworden, dass Eichbaum seine Traditionsmarke Karamalz samt Produktion an Veltins verkauft hat. Der Verkaufspreis wurde nicht genannt. Der Erlös daraus konnte wohl die finanzielle Lage bei der Brauerei nicht stabilisieren, vermutete der Sprecher des Betriebsrats./ols/DP/he