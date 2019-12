AstraZeneca verkauft Rechte an Medikamenten für dreistelligen Millionenbetrag - Aktie gewinnt

Der britische Pharmakonzern erhält dafür eine Vorauszahlung von 181 Millionen US-Dollar und bis zu 17 Millionen Dollar an Lizenzgebühren. Verkauft wurden laut Mitteilung die Rechte an Arimidex und Casodex in einer Reihe von europäischen, afrikanischen und anderen Ländern an Juvise Pharmaceuticals. Die US-Rechte an den Medikamenten wurden bereits zuvor in den USA verkauft.

Die Transaktion sei Teil einer breiteren Strategie, aus reifen Medikamente auszusteigen, um mehr finanzielle Ressourcen für die Entwicklung von Medikamenten in der Forschungspipeline bereitzustellen, sagte Dave Fredrickson, Executive Vice President des Onkologiegeschäfts von AstraZeneca.

Die AstraZeneca-Aktie legt im Londoner Handel derzeit 3,45 Prozent zu auf 77,38 britische Pfund.

Von Carlo Martuscelli

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Oli Scarff/Getty Images