Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag gefragt

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 09:06 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 63,68 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 63,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.093 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. 36,81 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,13 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,14 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 81,09 EUR.

Am 14.05.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

