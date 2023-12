Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 78,84 EUR.

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 78,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,46 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 79,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.503 Brenntag SE-Aktien.

Bei 79,76 EUR markierte der Titel am 30.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,49 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 09.11.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2023 aus.

