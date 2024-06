Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE macht am Montagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 66,06 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 66,06 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 66,24 EUR zu. Mit einem Wert von 66,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.717 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 24,17 Prozent niedriger. Am 30.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,66 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,01 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,16 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,59 Prozent zurück. Hier wurden 4,00 Mrd. EUR gegenüber 4,53 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,25 EUR im Jahr 2024 aus.

