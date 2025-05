Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 59,14 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 59,14 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 59,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.033 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 32,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (51,70 EUR). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 14,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,91 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 3,94 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,85 EUR je Aktie belaufen.

