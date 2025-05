Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Montagnachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 61,84 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 15:53 Uhr 2,3 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 62,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 179.675 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 78,28 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,40 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 75,91 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,99 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Brenntag SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

