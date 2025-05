Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 59,26 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 59,26 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 59,30 EUR. Mit einem Wert von 59,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.058 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 78,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 24,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 75,91 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 07.05.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

