Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst

Um 09:22 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 65,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 65,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,28 EUR. Zuletzt wechselten 6.565 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 85,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 23,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Wert wurde am 14.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 11,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 91,58 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.061,20 EUR – ein Plus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.470,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 08.11.2023 dürfte Brenntag SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Aktie aus.

