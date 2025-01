Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 58,06 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 58,06 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 58,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 57,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 25.923 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 33,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,88 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 5,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 76,70 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,07 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,54 EUR je Aktie belaufen.

