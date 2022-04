Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Brenntag SE

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 70,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.776 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,20 Prozent. Bei einem Wert von 64,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 8,63 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,88 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 11.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 0,72 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 2,88 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,04 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,84 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 11.05.2022 terminiert. Am 15.03.2023 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie dreht ins Minus: Brenntag verlängert Vertrag von CEO Kohlpaintner vorzeitig

Brenntag SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Brenntag-Aktie legt zu: Brenntag plant weiteres Wachstum - Dividende erhöht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag