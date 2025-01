Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 58,06 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 58,06 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,96 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.626 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 54,88 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 5,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,04 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.11.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Investment-Note für Brenntag SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen