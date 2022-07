Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 08.07.2022 16:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 63,06 EUR. Bei 61,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 148.273 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,40 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 28,67 Prozent niedriger. Am 24.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 4,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,58 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 11.05.2022 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.533,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.132,50 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

Bildquellen: Brenntag