Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 63,86 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 63,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 63,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 132.712 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2024 auf bis zu 62,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,47 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,14 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,09 EUR.

Am 14.05.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,00 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,11 EUR je Aktie.

