Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 68,64 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,58 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.537 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2021 auf bis zu 87,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 21,46 Prozent niedriger. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 58,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 17,37 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 92,17 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,63 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.132,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.533,10 EUR ausgewiesen.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 10.08.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 09.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,04 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

