Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE im Aufwind

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 78,86 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.796 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 79,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 78,64 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 99.176 Aktien.

Am 31.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 87,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Am 08.12.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 61,70 EUR.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,78 EUR für die Brenntag SE-Aktie. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,64 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Die Brenntag SE gehört zu den Weltmarktführern in der Chemiedistribution und erfüllt innerhalb des Konzerns eine Holdingfunktion. Ihr obliegt die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Gruppe, das Risikomanagement sowie die zentrale Finanzierung. Operativ fungiert Brenntag als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Zum Kerngeschäft gehören weltweite Business-to-Business-Lösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Das Unternehmen bezieht von seinen Lieferanten große Mengen an Chemikalien, die kommissioniert und in bedarfsgerechten Größen weltweiten Kunden angeboten werden. Hinzu kommen Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackungen, Bestandsverwaltung und technische Serviceleistungen. Der Kundenstamm besteht aus Unternehmen in den Branchen Beschichtungen, Nahrungsmittel, Öl & Gas, Pharma, Körperpflege und Trinkwasseraufbereitung.

