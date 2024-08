Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Mittag stärker

Brenntag SE im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 64,24 EUR zu.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 64,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 64,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 63,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.300 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 26,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 62,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 2,83 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,14 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 79,70 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,53 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,00 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Brenntag SE am 13.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,92 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

