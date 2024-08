Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagvormittag fester

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 63,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 63,80 EUR. Bei 63,46 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.420 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. 36,55 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.07.2024 Kursverluste bis auf 62,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,14 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 79,70 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 14.05.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,98 EUR gegenüber 1,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,59 Prozent auf 4,00 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,92 EUR je Brenntag SE-Aktie.

