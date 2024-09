Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 65,18 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 15:52 Uhr 1,4 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,22 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 68.056 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 33,66 Prozent Luft nach oben. Bei 62,24 EUR fiel das Papier am 14.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 4,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 79,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,71 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

