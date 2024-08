Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Brenntag SE

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 63,08 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 63,08 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 62,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 120.838 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,11 Prozent wieder erreichen. Bei 62,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,14 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 79,70 EUR angegeben.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,98 EUR, nach 1,23 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,26 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Brenntag SE am 12.11.2024 vorlegen. Brenntag SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

