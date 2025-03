Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 64,50 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 64,50 EUR. Bei 65,74 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 106.705 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 21.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 19,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 19,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,96 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,48 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,82 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 EUR in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,60 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

