Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Montagmittag

Die Brenntag SE-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 67,52 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 67,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,56 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.810 Brenntag SE-Aktien.

Am 05.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 81,76 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2022). Abschläge von 26,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 86,22 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.100,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.738,20 EUR umgesetzt.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

