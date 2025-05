Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 60,68 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 60,68 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 60,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 131.859 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 72,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 15,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,16 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 74,41 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 14.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,98 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Am 12.08.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,77 EUR je Aktie belaufen.

