Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Brenntag SE hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 61,18 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 61,18 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,24 EUR an. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 60,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 18.545 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 72,20 EUR. 18,01 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,16 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,41 EUR an.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

