Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 60,14 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 60,14 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 59,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 59,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.836 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,62 EUR erreichte der Titel am 15.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,41 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,03 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,16 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,91 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 12.03.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3,99 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

