Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 61,60 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 61,60 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 59,34 EUR nach. Mit einem Wert von 59,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 343.546 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 73,62 EUR. 19,51 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 51,70 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,07 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,92 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,99 Mrd. EUR gegenüber 3,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,85 EUR je Aktie.

