Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Dienstagmittag

15.10.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 65,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,1 Prozent. Bei 65,58 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.394 Brenntag SE-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 33,91 Prozent zulegen. Am 25.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 61,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,66 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 81,04 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,23 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 12.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,63 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie KW 41: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Brenntag SE-Aktie mit Underweight Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Bildquellen: Brenntag